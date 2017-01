Volop vers in nieuwe 'markthal' in Rotterdam

Er wordt nog volop geklust in de voormalige metaalwerkplaats, pal achter het oude station Hofplein. De tijd dringt, want over een paar weken al moet Marché 010 - met op de eerste verdieping horeca - de deuren openen. Waarmee een droom van initiatiefnemer én Noorderling Hakim Farkouchi uitkomt.



,,Dit levert veel bedrijvigheid in deze buurt op'', zegt Farkouchi. ,,Dit is een goede manier om mensen met elkaar in contact te brengen. Handelaren doen hier direct zaken met het publiek en dat wordt op prijs gesteld. Marché 010 is een ontmoetingsplaats waar op de meest pure manier handel wordt gedreven.''