'Voor een biertje is 3 euro niet veel'

Buiten het centrum

En eerlijk is eerlijk, vergeleken met kroegen in de nabije omgeving is een biertje bij Thoms niet heel veel duurder. Bij Hugh en 1Nul8 liggen de prijzen voor een vaasje ook rond de 3 euro. Wie goedkoop uit wil zijn, moet zijn dorst lessen buiten het centrum. Alleen daar komen nog prijzen van minder dan 2,50 euro.



Waar 'm dat in zit, dat prijsverschil? ,,De locatie'', zegt onderzoeker Timmermans. ,,Ik denk dat een horeca-ondernemer in het centrum onder de streep net zoveel overhoudt aan een biertje als daarbuiten, misschien zelfs nog wel minder. De huurprijs in het centrum is nu eenmaal een stuk hoger.'' Hij wil maar zeggen: die 3 euro rekenen ze heus niet 'omdat de mensen het toch wel betalen'.



Uit onderzoek van Van Spronsen en Partners blijkt dat de prijsverschillen tussen Nederlandse steden niet erg groot zijn. Een biertje in Almere is slechts een fractie goedkoper dan in Amsterdam en Rotterdam. ,,Je praat over stuivers, niet over euro's.''



De onderzoeker prikt nog een andere mythe door, die van 'ze je eten je arm en drinken je rijk'. ,,Veel Nederlanders denken dat horecabedrijven meer geld verdienen aan drank dan aan maaltijden. Dat gaat niet op voor bier. De brouwerijen hebben de prijs van een fust de afgelopen jaren flink verhoogd. Horeca-ondernemers durven die kostenstijging niet door te berekenen, omdat ze toch al het imago hebben duur te zijn." Daarom ook, zegt Timmermans, proberen kroegbazen hun gasten steeds vaker te verleiden iets anders te bestellen dan een biertje. ,,Met wijn en cocktails valt meer te verdienen."



Brantenaar van De Pui voegt daar aan toe dat de inkoopprijs van bier enorm verschilt. De ene kroegbaas betaalt per hectoliter veel minder dan een andere. ,,De brouwerijen sluiten met elke kroeg een apart contract'', zegt hij. ,,In het algemeen geldt dat hoe meer hectoliters je verkoopt, des te meer korting krijgt. De brouwerijen verbieden ons met elkaar over de inkoopprijs te praten. Meer transparantie is dringend gewenst.''



Van Zanten van Thoms is het daar roerend mee eens. ,,Natuurlijk verkopen we geen bier met verlies, maar de winstmarge is niet bijzonder groot.''



Schuimspaan

Van de door deze krant benaderde kroegen rolt De Schuimspaan aan de Laan op Zuid als goedkoopste uit de bus: met 2,20 euro is een vaasje daar nog geen euro duurder dan in 1999, het jaar waarin de bierprijs naar 1,36 euro - 3 ouderwetse guldens - steeg. Uitbater Richard Admiraal lacht: ,,Als ik zo goedkoop ben, moet ik hoognodig wat aan mijn prijzen doen.''