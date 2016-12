Voorbij is de onschuld van Hellevoetsluis

De incidenten zorgen voor grote onrust. Veel mensen voelen zich onveiliger, blijkt uit de reacties op straat. Sommige bewoners geven aan dat ze niet meer naar buiten durven 's avonds. Moeder Betul Korkmaz, die drie jaar geleden van Rotterdam naar Hellevoetsluis verhuisde, maakt zich vooral zorgen om haar kinderen. ,,In Rotterdam ben je dit wel gewend. Maar dit is normaal echt een rustige buurt. Dus het is wel even schrikken. Mijn kinderen mogen niet meer alleen in de buurt spelen van mij. Alleen nog in onze straat, waar ik ze kan zien.''



Verhuizen

Criminoloog Eric Bervoets is niet verrast door de dubbele moord in het kleine Hellevoetsluis. Ook rondom steden als Amsterdam en Utrecht zie je een stijging van geweldsmisdrijven. ,,Dat krijg je omdat mensen verhuizen naar een randgemeente, bijvoorbeeld vanwege goedkopere woningen. Je ziet dat de stadsproblematiek dan meebeweegt.'' Bij Amsterdam gebeurt dat in IJburg en bij Utrecht zie je hetzelfde gebeuren in Leidsche Rijn. ,,Ik hoor regelmatig van agenten uit Hellevoetsluis: 'Daar komen we onze oude klanten uit Rotterdam tegen.''



Oud-wethouder Henk Tamboer, die 35 jaar in de gemeenteraad van Hellevoetsluis zat, was ook niet echt verbaasd toen hij van de dubbele moord hoorde. ,,Je ziet gewoon een toename van het geweld in de samenleving, daar ontkomen wij ook niet aan.'' Hij vreest dat het niet bij deze incidenten blijft. ,,We hebben van oudsher groepen die wat lastig zijn. Zo hadden we in het verleden een speciaal Antillianenproject. Ook hebben we in het verleden flinke groei-stuipen gehad die geleid hebben tot situaties die vergelijkbaar zijn met die in grote achterstandswijken.''



Tamboer doelt met name op de sociale woningbouw in de jaren 70 en 80, die in relatief korte tijd uit de grond werd gestampt. Hellevoetsluis, dat in 1978 nog maar 18.000 inwoners telde, is uitgegroeid tot een stad met bijna 40.000 inwoners.



Veel van de huizen in wijken als De Struyten en Kooistee werden toegewezen aan Rotterdamse gezinnen uit de lagere sociaal-economische klasse. ,,Iedereen met problemen werd hier bij wijze van spreken naartoe gejaagd. Daardoor heb je hele eenzijdige wijken gekregen, waar veel mensen met een uitkering bij elkaar zaten. Gevolg is dat je een stadse mentaliteit krijgt, waarbij vervreemding ontstaat met andere bewoners.''