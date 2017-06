Voormalig drugssmokkelaar en prostituee schrijft biografie

Het litteken op haar bovenbeen weerhoudt Nina er niet van om zich in een ultrakort jurkje te hijsen. Sensueel legt ze haar benen over elkaar en vertelt haar levensverhaal. Over de mishandelingen waaraan ze als kind wordt onderworpen. Over de cocaïnesmokkel, het leven als raamprostituee, de relaties met drugsbaronnen, de bijna-doodervaringen en de periodes in de gevangenis. Ook over de niet te stillen honger naar geld.



,,Ik mis mijn oude leventje", verzucht de ex-drugssmokkelaar, die in totaal tien en een half jaar van haar leven achter de tralies heeft gezeten. ,,Dat onbezonnen bestaan, aan geld geen gebrek. Altijd spanning, altijd aandacht. Dat is nu compleet weggevallen. Hopelijk wordt het boek goed verkocht. Ook gaan we van 'maffiameid' een merk maken. Iets met kleding, hoedjes. Geheel in mijn stijl."