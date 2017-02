Voormalig pand V&D krijgt oorspronkelijke kleur terug

Het prominente pand aan het Rotterdamse Beursplein, met de kenmerkende groene paraplu op het dak, ondergaat een ware metamorfose. De nieuwe huurder Hudson's Bay vervangt niet alleen de gevel, ook alle winkels in de plint krijgen een nieuwe, transparante uitstraling.



Hudson's Bay lag lange tijd overhoop met de Rotterdamse Welstandscommissie die oordeelt over het uiterlijk van bouwwerken. Centraal stond de vraag of het pand wit mag worden, zoals het Canadese warenhuis graag wil. De commissie was aanvankelijk niet overtuigd, ook vanwege het gevelmateriaal.



Met historische foto's - en enkele rigoureuze aanpassingen aan het ontwerp - wist het architectenteam de welstandscommissie gisteren te overtuigen. Want inderdaad: toen het warenhuis van Vroom en Dreesmann in 1950 werd geopend, naar een ontwerp van de gebroeders Kraaijvanger, was het nog een rank en vooral wit gebouw. Dat veranderde toen er zeven jaar later een extra verdieping op werd gebouwd.