Voormalig Vlaardings raadslid aangehouden wegens fraude

Snackparadijs Het Kroketloket verovert plekje in de Markthal

16:01 Het Kroketloket komt naar de Markthal in Rotterdam. Het in Den Haag al furore makende hippe snackparadijs opent in de eerste week van juli zijn kraam in de koopkathedraal, om daar twaalf verschillende varianten van deze populaire hap te offreren. ,,Inclusief vier soorten vegetarische kroketten’’, zegt eigenaar Jasper van der Zwan.