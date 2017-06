Voorman De Likt belandt na mishandeling in ziekenhuis

Kort daarvoor had Dijkshoorn de Biergarten verlaten, waar hij een gezellige avond met enkele vrienden had. Hij wilde iets ophalen in zijn kantoor om de hoek, maar kreeg onderweg ruzie met onbekenden. Het zou gaan om een vrouw en een paar mannen, zo meldt de politie. De Rotterdamse voorman – bekend vanwege zijn stoere uiterlijk - kreeg vlakbij de tunnel onder het spoor klappen en werd mogelijk ook geschopt. Hij vluchtte weg naar het Hofplein.



Zijn manager en vriend Immanuel Spoor werd kort na zijn vertrek uit de Biergarten gebeld met de telefoon van Dijkshoorn. ,,Ik moest maar even komen, want het ging niet goed met mijn vriend, zo was de boodschap.’’ Bij de loempiakar bij het Hofplein zag hij de gewonde Dijkshoorn zitten. ,,Hij had een snee in zijn voorhoofd en keek een beetje verdwaasd. Ik heb toen de ambulance gebeld, die er snel waren.’’



Samen reden ze naar het Erasmus MC. ,,Daar hebben we een hele tijd gezeten. Hij had een beetje pijn in zijn nek, was suf en misselijk, maar we hebben ook nog zitten lachen.’’ Toen er een scan was gemaakt, was het lachen snel voorbij. ,,De arts vertelde dat hij zijn zesde nekwervel had gebroken. Hij had enorme mazzel gehad, zo was de boodschap. Gelukkig had hij zich niet heeft bewogen. Anders had hij verlamd kunnen raken.’’