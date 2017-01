Voortvluchtige Fries klem in spouwmuur in Vlaardingen

CBS: Rotterdam heeft de duurste brandweerregio

11:43 De brandweer kostte de regio Rotterdam-Rijnmond in 2015 bijna 90 miljoen euro. Per inwoner is dat omgerekend 70 euro, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceerde. Hoewel volgens de cijfers Rotterdam de duurste brandweerregio heeft, betalen inwoners per hoofd wel 9 euro minder dan in Amsterdam.