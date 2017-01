Voortvluchtige Hagenaar klem in spouwmuur in Vlaardingen

Vuurwapen en drugs aangetroffen bij inval in Rotterdams eetcafé

17:56 De politie heeft bij een inval in een eetcafé aan de Aelbrechtskade in Rotterdam verschillende zakken met in totaal 35 kilo cocaïne, heroïne en/of versnijdingsmiddelen aangetroffen en in beslag genomen. Drie personen zijn aangehouden.