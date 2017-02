Voortvluchtige Rotterdammer (41) opgepakt in Spijkenisse

Update Mini-neushoorn meteen aan de wandel in Blijdorp

11:24 Indische neushoorn Namaste en haar vannacht geboren jonkie maken het goed. Nauwelijks had het mini-dikhuidje in Diergaarde Blijdorp het levenslicht gezien, of het ukkie banjerde vrolijk rond in het binnenverblijf in Taman Indah.