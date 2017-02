Vopak: vang CO2 af bij raffinaderij

Vopak ziet brood in CO2-afvang en opslag, meldde het Rotterdamse tankopslagconcern gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers. Maar dan bij raffinaderijen. Bij raffinaderijen is dat namelijk veel goedkoper en gemakkelijker dan bij kolencentrales, zegt chief operations officer Eulderink.



Het 400 miljoen euro kostende Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD) bij de kolencentrales is tien jaar geleden aangekondigd als een internationaal voorbeeldproject, want nog niet eerder is op deze schaal koolstofdioxide afgevangen. Ooit is met de bouw van de vervuilende centrales ingestemd, omdat de energiebedrijven het prestigieuze milieuproject beloofden, maar ROAD is uitgesteld vanwege de oplopende kosten. De afgelopen jaren is geprobeerd de financiering rond te krijgen door geld op te halen bij de Europese Unie en het Havenbedrijf Rotterdam.



Duur

Vopak, een multinational gespecialiseerd in de opslag van olie en gas, heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden van de afvang en opvang van broeikasgas. Carbon capture and storage (CCS), zoals deze techniek bekend staat, is duur en door de lage prijs voor CO2-emissierechten niet rendabel. Toch ziet het bedrijf, onder meer door het klimaatakkoord in Parijs, het moment dichterbij komen dat CCS wel levensvatbaar is. Bij raffinaderijen. ,,De CO2 die daar uitkomt is veel geconcentreerder dan bij een kolencentrale'', legt Eulderink uit.



Haventopman Allard Castelein gaf vorige week aan door te willen met CCS bij de kolencentrales. Maar, mocht dat niet doorgaan, dan zegt de president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam te willen kijken naar de raffinaderijen: ,,Het is belangrijk dat CCS er komt.''



Vopak presenteerde gisteren 326,1 miljoen euro winst op een jaaromzet van 1,346 miljard euro. Het bedrijf kondigt investeringen aan, die de winst de komende jaren zullen drukken. Het wil de tankparken voor olie en gas in Afrika, Amerika en Azië uitbreiden. Ook steekt het veel geld in ict-projecten en robotisering (onder meer een robot die vuile tanks schrobt). Wat betreft de introductie van groene brandstoffen is Vopak voorzichtig.