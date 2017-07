Vrachtwagen doorzocht om 'explosief stofje' in medicijnen chauffeur

De vrachtwagen was onderweg met een lading voor een cruiseschip. De lading wordt dan even gecontroleerd, laat een politiewoordvoerder weten. Bij die controle sloeg de apparatuur aan op een mogelijk gevaarlijke stof.



De politie deed vervolgens onderzoek. Onder meer een explosievenhond snuffelde rond bij de vrachtwagen, maar rook geen onraad. ,,Er werd geen gram explosief aangetroffen'', aldus de woordvoerder.



De stof (nitroglycerine) die ook in explosieven voorkomt, bleek in zeer kleine hoeveelheid in de medicijnen van de trucker te zitten. ,,Die had de medicijnen met zijn hand in zijn mond gestopt en daarna het handvat van zijn deur aangeraakt. Daar sloeg de apparatuur op aan.''