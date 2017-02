Vrachtwagen op kant; A16 richting Breda gestremd

Hef omlaag, klep van de Erasmusbrug blijft dicht

13:22 Het val van De Hef is vanwege de storm halverwege de heftorens gezet. Het is niet verantwoord om het beweegbare deel op zijn gebruikelijke plek bovenin de voormalige spoorbrug te laten staan, zegt een woordvoerster van Stadsbeheer. ,,Dan is hij echt een windvanger. Daar nemen we geen risico mee’’, zegt ze.