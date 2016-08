Vrachtwagen ramt gevel bij bizar ongeluk

,,We snappen er niets van. De chauffeur kwam van de andere kant van de weg, schoot eerst over de trambaan, toen over de rijweg, schampte een boom, ramde twee geparkeerde auto's en toen de gevel,'' zegt bovenbuurman Ruben van Well.



,,Hoe kon dit nou gebeuren, op een kaarsrechte weg?'' Van Well en zijn buren schoten kort voor zes uur zaterdagmorgen wakker van de harde knal. ,,Ik moest eerst even zoeken waar het vandaan komt. Maar toen ik een buurman weg zou rennen, ben ik er achteraan gegaan.''



Enorme klap

De vrachtwagen reed richting Euromast. Het pand waar de vrachtwagen in terecht kwam, staat op dit moment nog leeg maar zou verhuurd zijn. ,,Gelukkig voor hem ramde hij de glazen gevel en niet de betonnen pilaar. Dat is zijn redding geweest. De vrachtwagen staat zeker één meter naar binnen. De pui is volledig kapot. Er hangen wat bakstenen los, maar dat lijkt het te zijn. We mogen ook onze woningen in. De buren die er direct boven wonen, zitten al weer in hun huiskamer,'' vertelt de Rotterdammer nog geen uur na het ongeluk.