Vrachtwagenchauffeur gewond na botsing op A4 bij Schiedam

Weer ophef over komst Waterbus

13:11 In de gemeente Hellevoetsluis is ophef ontstaan over de Waterbus, die nu ook op het Haringvliet vaart. Lokale ondernemers die al jarenlang dezelfde route varen zijn niet zo blij met de 'oneerlijke' concurrentie. Eerder beklaagden ook commerciële aanbieders van boottochten in Rotterdam zich over de Waterbus.