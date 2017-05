Vragen over lek vinylchloride op terrein Shell Pernis

De politieke partij is verontwaardigd dat het brandstofconcern wijst naar het bedrijf Shin-Etsu. Dat is weliswaar de exploitant van de fabriek die lekte, maar die staat op het Shell-terrein bij Pernis en daarom is Shell ook verantwoordelijk, vindt Statenlid Berend Potjer.

Potjer wil van de provincie weten of omwonenden en werknemers in gevaar zijn gebracht en of regels zijn overtreden. Potjer stelt de vragen in het provinciebestuur omdat dat verantwoordelijk is voor het toezicht op zware chemiebedrijven.