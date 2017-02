Vrienden in het zonnetje gezet na ware heldendaad op het ijs

Floris schaatst wekelijks op een schaatsbaan, maar zodra het kan schiet hij met zijn vriend het natuurijs op. Zo ook twee weken geleden in Maasland. ,,Stiekem'', vertelt Kevin, ,,want van mijn moeder mocht ik de Vliet niet op omdat het ijs te dun was.'' Daar had zij wel een punt en het had niet veel gescheeld of Floris was zelf door het ijs gezakt: ,,Ik moest uitwijken voor die mensen. Als zij er niet doorheen waren gegaan, was ik erin gereden.''



Naast de twee vrienden was er niemand op de Vliet. Aan de kant riepen enkele toeschouwers hen toe. Floris ontfermde zich over de dame. Zij was in paniek, maar liet zich gemakkelijk op het droge trekken. Kevin had meer moeite: ,,De man bleef proberen zichzelf op te hijsen, maar daardoor werd het wak juist groter. Het ijs golfde en hij trok mij zelfs bijna het water in. Wij dachten echt: wat nu? Uiteindelijk lukte het met behulp van een schaatsbeschermer.''