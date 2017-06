Vrijgesproken 'IS-strijder' ging ook in de fout in Spijkenisse

Zijn naam dook op in een uitgelekte lijst van 22 duizend IS-strijders in Syrië. Het OM verdacht hem ervan tussen juni 2014 en 12 februari 2016 in Syrië of Irak te hebben meegevochten met IS. Hij werd hier vorig jaar voor aangehouden.



Maar in april dit jaar werd hij door de rechter vrijgesproken van terrorisme vanwege gebrek aan bewijs. Volgens zijn advocaat ontkent zijn cliënt ooit in Syrië te zijn geweest en zich te hebben aangesloten bij IS. ,,Er is geen bewijs dat het wel zo was. Dat heeft de strafrechter ook bevestigd.”



Dat zijn naam op de IS-lijst voorkwam, zegt volgens Nooitgedagt niets. ,,De authenticiteit van die lijst is nooit bewezen. Het zou ook een tactiek kunnen zijn van IS om westerse veiligheidsdiensten op het verkeerde been te zetten.”