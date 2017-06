Vrijspraak voor hoofdverdachte gewelddadige overval SecurCash

De daders, vijf in totaal en afkomstig uit het Belgische Charleroi, bliezen in de vroege ochtend van 4 april 2011 aan de Kiotoweg op bedrijventerrein Noord-West de gepantserde nooddeur op om het pand binnen te komen. De overvallers schoten twee medewerkers neer, die geldwagens aan het laden waren. Met een buit van 1,4 miljoen euro vluchtten de overvallers in twee peperdure en snelle auto's - een BMW M5 en een Audi RS6 - richting België. Zo goed als de overval was voorbereid, zo amateuristisch ging de Belgische bende achteraf te werk. Dankzij getuigen en het uitpluizen van telefoongegevens kon relatief eenvoudig worden achterhaald dat de vluchtauto's in België de afslag Gosselies hadden genomen. Later werd duidelijk dat die weg uitkomt bij de woning van hoofdverdachte Vincento P. Het duurde echter enkele jaren totdat in het complexe onderzoek steeds meer puzzelstukjes op hun plaats vielen. Daarbij werd samengewerkt met de Belgische autoriteiten.

Elektriciteitskabel

Zo werd op een stuk elektriciteitskabel die was gebruikt voor de explosie, DNA aangetroffen dat van P. bleek te zijn. Politie en justitie waren daar zeer mee in hun sas, want het was het enige technische bewijs dat ze tegen de man hadden. P. gaf echter aan dat het best mogelijk was dat hij ooit ergens in een winkel een kabelrol in zijn handen had gehad en weer terug had gelegd. Hij werkte vroeger immers in de bouw.



Hoe simpel die verklaring misschien ook klinkt; de rechtbank ziet er wel iets in. ,,Het zegt niet dat de verdachte ter plekke is geweest en betrokken was bij de overval,’’ sprak de rechter vanmiddag. Er zat dus niets anders op dan de Belg vrij te spreken.



Het Openbaar Ministerie heeft 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan.