'Vroeger was het wel obscuurder'

De bezoekers komen van heinde en verre. Zo kon het zomaar zijn dat je naast de flamboyante Braziliaanse filmmakers Bruno en Jasmin neerplofte. Beiden bezochten gisteravond de met een Golden Globe bekroonde film Moonlight in Pathé Schouwburg. Gezien het hoge afrokapsel van Bruno was het te hopen dat je niet pal achter hem zat...



Enfin. Het tweetal heeft zichtbaar aandacht besteed aan hun outfit en ziet er kleurrijk uit tussen de spijkerbroekentypes. Jasmins outfit is al net zo vrolijk als de dame in kwestie zelf. Enthousiast vertelt de Braziliaanse dat ze eerder die middag een masterclass van Moonlight-regisseur Barry Jenkins heeft bijgewoond in filmhuis Kino. ,,Dat was fantastisch!''



Het is de eerste keer voor het duo dat ze de Maasstad een bezoek brengen. Jasmin ratelt in rap Braziliaans verder dat ze het een heel leuk evenement vindt, heel divers. Bruno vertaalt. Ook hij is zeer te spreken over IFFR. In het Engels vertelt hij: ,,Ik vind het bijzonder dat bezoekers en filmregisseurs gewoon door elkaar heen zitten.''



Net buiten de zaal maakt de Amerikaanse regisseur Jenkins zijn opwachting en zal hij over enkele minuten persoonlijk zijn film - waarmee hij voor 8 Oscars is genomineerd - zal aankondigen.



Maar niet voordat Flores en George binnen zijn. Op het laatste moment komen de student geneeskunde en student rechten aangesneld. George maakt zijn IFFR-debuut. ,,Ik woon al 4 jaar in Rotterdam, maar ik was nog nooit geweest. Ik ben heel benieuwd'', roept George terwijl hij zijn filmkaartje afgeeft en de filmzaal inschiet.