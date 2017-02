Vrolijk lijntje scoort ook buiten Rotterdam

Van een 'negen tot vijf'-baan op een hectische marketingafdeling naar een succesvolle eigen onderneming die zelfs fans kent buiten de landsgrenzen. De Rotterdamse Marjolijn Sluyer richt in 2014 haar eigen merk Studio Lijnloves op. Een merk dat bestaat uit knuffels van ecokatoen en milieuvriendelijke inkt, slabbetjes, tasjes, kaarten en rammelaars met daarop de vrolijke ontwerpen van Marjolijns hand. ,,Ik teken al van kinds af aan: zo leuk dat dit nu allemaal samenkomt'', vertelt de ontwerpster.



Het idee voor Studio Lijnloves ontstaat na een middagje zeefdrukken met vriendinnen. Marjolijn: ,,Met mijn vrijgezellenfeest gingen we zeefdrukken, Dat ik al kende vanuit mijn opleiding marketing communicatie. Dit vond ik zo tof dat ik meteen een vervolgcursus ben gaan doen.''



Zwart-wit

Tijdens die cursus maakt Marjolijn eenvoudige ontwerpen in zwart-wit die ze onder meer op babyrompers drukt. ,,Ik nam rompertjes van mijn baby mee naar de cursus om te bedrukken.'' Als de gelegenheid zich voordoet om deze bedrukte rompertjes van de cursus te verkopen bij de conceptstore Lost & Found twijfelt ze geen moment. ,,Het is zo tof als je werk ook daadwerkelijk wordt gekocht. Een bevestiging om door te ontwikkelen.''



De collectie groeit uit met knuffels, slabbetjes, tassen en rammelaars, maar ook met andere prints zoals het kuikentje met een veer. Thuis stapelen de lapjes stof zich op aan de keukentafel, waar Marjolijn zelf de knuffels in elkaar naait. Niet alleen de collectie groeit, maar ook het aantal verkooppunten breidt zich uit door heel Nederland.



Zelfs verkooppunten in Engeland, België en Spanje dienen zich aan. Sinds kort werkt Marjolijn samen met de Talentfabriek010. Een Rotterdams initiatief dat banen creëert met als doel de wijkeconomie te versterken. ,,Ik ben erg trots om te kunnen bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.''



Magisch

Het zeefdrukwerk doet de Rotterdamse allemaal zelf, met de hand bij Mesh Print Club. ,,Het blijft een magisch moment als je het ontwerp ziet verschijnen op het zeefdrukraam'', glundert Marjolijn, die zichtbaar plezier heeft in haar werk en dat ook overdraagt tijdens de workshops die ze geeft aan bedrijven en de leerlingen van het Grafisch Lyceum.



Vanaf deze maand wordt de keukentafel verruild voor een eigen atelier in de Lost & Found store, waar bezoekers van de winkel haar straks live aan het werk kunnen zien. Haar ogen glijden over de werkplanken met daarop haar zelfgemaakte 'kindjes'. ,,Ik word er zelf nog steeds vrolijk van en ik denk dat je dat dan uitstraalt'', probeert ze haar succes te verklaren. ,,Maar er is ook weleens iets dat niet loopt hoor'', sluit de Rotterdamse nuchter af.