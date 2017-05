Vrouw (21) neergeschoten in Rotterdam, schutter (79) overleden

De vrouw verkeert in kritieke toestand. Onder meer de traumahelikopter kwam ter plaatse. Ze is geraakt in haar bovenlichaam en haar hoofd, meldt een getuige, en overgebracht naar een ziekenhuis.

Derde keer

De schietpartij aan de Wolphaertsbocht is de derde in Rotterdam in 36 uur. Zondagavond werd de 21-jarige Parsa doodgeschoten in Ommoord. Gisteravond werd een man neergeschoten in Blijdorp. Hij was nog aanspreekbaar toen hij per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd.