Vrouw belaagd door man in Kralingse Bos

'Bram' kijkt na eerste Duitse winkel verder over de grens

19:26 Het in Rotterdam bekende 'brammetje' kan sinds gisteren ook in Duitsland worden gegeten. Essen is de eerste stad buiten onze landsgrenzen waar Bram Ladage een Bram's Gourmet Frites heeft geopend, een concept waarmee het bedrijf zich op het buitenland richt. Het bedrijf maakte tevens bekend dat een overeenkomst is gesloten met een partij die het concept wil uitrollen in het Midden-Oosten.