Vrouw bestolen door man, buurman onterecht vast

Iets voor 22 uur deed het slachtoffer de voordeur open omdat ze de stem van een buurman dacht te herkennen. Op de stoep stond echter een man met een bivakmuts en een mes. Hij vroeg om geld en de vrouw gaf hem meteen dat wat ze in huis had.

Dankzij een kleindochter van de vrouw, die vanaf boven het tafereel zag en het signalement doorgaf, werd gedacht dat de buurman van de vrouw met de beroving te maken had. Hij is even vastgehouden. Hij had alleen een alibi dat door meerdere getuigen is bevestigd en is al weer op vrije voeten. De politie zoekt nog naar de echte dader.