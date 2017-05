Vrouw en hond gestoken met mes in Rotterdam

Zie­ken­huis­me­de­wer­ker (25) vast om zuurlek in IJsselland

16:12 De 25-jarige man uit Gouda die is aangehouden omdat hij mogelijk een zuurlekkage heeft veroorzaakt in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle, is een medewerker van het hospitaal. Hij is sinds februari een uitzendkracht in het IJsselland. Het is nog niet duidelijk of er opzet in het spel was.