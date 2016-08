Vrouw gewond bij vechtpartij in Rotterdam-West

Bloemenboer KAS houdt het voor gezien in de Markthal

13:49 Bloemenkraam KAS in de Markthal stopt ermee. Vandaag is de laatste dag dat klanten zich nog kunnen melden voor een bloemetje of een plant, en daarna gaan de rolluiken definitief naar beneden. ,,Met pijn in het hart gaan we hier weg'', zegt woordvoerster Gerdien Cornelis.