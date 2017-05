Vrouw zwaargewond door schietpartij in Rotterdam

De politie heeft het vermoeden dat de schutter na het incident op straat op de Wolphaertsbocht een huis in is gevlucht. Er zijn veel agenten op de been en de straat is ruim afgezet.

Derde keer

De schietpartij aan de Wolphaertsbocht is de derde in Rotterdam in 36 uur. Zondagavond werd de 21-jarige Parsa doodgeschoten in Ommoord. Gisteravond raakte een man neergeschoten in Blijdorp. Hij was nog aanspreekbaar toen hij per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd.