Vrouwe Polittia

Ik fietste over het Stationsplein. Dat mag niet. Dat weet ik zelf ook wel. Maar ik deed het toch. Er was amper een sterveling te zien, behalve ééntje in het midden van het plein. Dus, al had ik het gewild, ik kon niet eens iemand ontrieven.



Behalve dan blijkbaar die ene. Dat bleek een agente te zijn. En ik wist het weer te presteren om daar vlak langs te rijden. Het is een gave. De dame hield mij aan. Dat had die plichtsgetrouwe tuttebel echt niet hoeven doen. Van mij niet en van de Nederlandse rechtstaat vast ook niet. Ik stapte van de fiets. Wellicht met het gezicht van een donderwolk, maar dat kon ik zelf niet zien.



De agente deelde mij mede, dat ik daar niet mocht fietsen. Joh, dat had ik toch zelf hierboven ook al geschreven. Als we alles gaan herhalen wat ik al heb bedacht, wordt dit een moeilijk gesprek.



Of ik daar ook een reden voor had? Vroeg de politiedame. Nou die had ik vast, maar ik kon er even niet opkomen.



Ik probeerde een Frank Masmeijertje (je weet wel van die Belgische drugstransporten): dat ik er ten eerste niet was, dat ik het ten tweede niet gedaan had en dat ik er ten derde ingeluisd was door mijn verkeerde vrienden.



Nou sorry Frank, maar dat werkte niet. De dame pakte toch haar opschrijfboekje en een potlood. Ik zei nog: dat had net zo goed een stenen tafel en een beitel kunnen zijn, als je naar het ontwikkelingstempo van de Nederlandse politie kijkt. Viel ook al niet goed.



Ik kreeg 55 euro boete en 9 euro administratiekosten. Wat die opschrijfboekjes tegenwoordig al niet kosten! Later zeiden mijn vrienden: je hebt twee belangrijke argumenten overgeslagen: of ze niks beter te doen had, en of ze niet eens boeven kon gaan vangen.



Ik geloof dat ik wel voor die agenten mét een hoofddoek ben, dan kennen ze die voor d'r ogen trekken. Als ik een keertje langsfiets.