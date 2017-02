Mannen en vrouwen doneren lange lokken voor pruiken

VideoMeer dan zestig vrouwen en mannen hebben vanavond in het Maasstad Ziekenhuis hun lange lokken gedoneerd aan het goede doel. De pruiken die ermee worden gemaakt, gaan kosteloos naar de kankerpatiënten in het ziekenhuis.

,,Ik kan het wel missen’’, zegt Rowena van Driel (13) als ze plaatsneemt in een kappersstoel. ,,Er zijn mensen die het meer nodig hebben dan ik.’’ Terwijl haar lange, donkerbruine lokken in tweeën worden verdeeld en gevlochten, kijkt de jonge scholier nieuwsgierig om haar heen. Ze is niet de enige met vlechtjes in het haar.

Gina Micic (32) balanceert haar jongste zoon zoon op haar schoot, terwijl een kapster vier vlechten afknipt. Intussen tovert ze voor haar andere zoon een rijstwafel uit haar handtas. ,,Dit is een noodoplossing want papa is ziek’’, zegt de Rotterdamse. ,,Ik heb de kinderen meegenomen omdat ik écht niet wilde afzeggen.’’

Logo Volledig scherm © arie kievit

De massale haardonatie is een initiatief van Heleen Klein, oncologiefysiotherapeut van het Maasstad Ziekenhuis. ,,Ik zie hoeveel verdriet het doet als mensen hun haar verliezen’’, vertelt ze. In eerste instantie wilde Klein alleen haar eigen lokken doneren. ,,Maar toen dacht ik: als we met meer zijn, kunnen we écht een verschil maken.’’

Collega Gera Arns twijfelde geen seconde toen ze over de actie hoorde. ,,Ik kan kiezen wat ik met mijn haar doe’’, benadrukt de 59-jarige. ,,Niet iedereen heeft die keuze.” Voordat ze het in de gaten heeft, glijdt er een traantje over haar wang. ,,Mijn buurvrouw, een goede vriendin, had ook kanker en zij is daaraan overleden.’’

Arns herinnert de laatste dagen van haar vriendin nog goed. ,,Ze maakte haar ziekte belachelijk door een pruik te nemen die heel anders was dan haar echte haar,’’ vertelt ze met een glimlach, terwijl haar eigen haardos in model wordt geknipt.

25 centimeter

Voor een pruik zijn minstens vier vlechten nodig. De plukken haar, die minimaal 25 centimeter lang moeten zijn, worden handmatig in een haarkapje gezet. Eén voor één. Een nauwkeurig klusje dat makkelijk twaalf weken duurt. ,,Maar wel heel belangrijk”, vertelt Shanty Sterke (52), die vorig jaar borstkanker overwon. ,,In die moeilijke tijd werkte een pruik heel geruststellend.’’

De Rotterdamse is verrast door het grote aantal donateurs. Er zijn tientallen vrouwen met verschillende leeftijden. De een zit nog op de basisschool, terwijl de ander tegen haar pensioen aankijkt. Hun haar, van lichtblond tot bijna pikzwart, wordt gebruikt voor gratis pruiken. Goed genoeg voor tientallen pruiken. Eerder op de dag werden al zestien donaties gedaan.