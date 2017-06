Vrouwen in de spotlight bij Rotterdamse talkshow

Waarom Rotterdammers moeten komen? ,,Omdat de gasten heel bijzondere vrouwen zijn met mooie verhalen. Ik vind het heel tof om te horen hoe vrouwen aan hun carrière werken en daarnaast ook nog eens moeder zijn. De talkshow richt zich op hen die het dope vinden om geïnspireerd te worden door mooie verhalen. Die Roffa in hun hart hebben zitten. Wie vragen heeft aan de gasten mag die ook stellen."



Iedereen is welkom in het museum. ,,We richten ons niet alleen op vrouwen, maar geven hen nu eens een keer de spotlight. Mannen zijn vaak zo oververtegenwoordigd, ik denk dat het juist goed is wanneer zij langs komen. Talk the Talk is er voor iedereen."



Talk the Talk wordt zondag tussen 14.30 en 17.00 uur gehouden bij Museum Rotterdam. DJ Evelyn Rae van clubnight STIR it up zorgt voor de muziek. De toegang is gratis.