Vuilverwerker verdacht van zwendel met Angolees afval

De 30.000 kuub water met olie en chemicaliën uit Angola had Nederland nooit in gemogen. Volgens justitie heeft het bedrijf International Slop Disposal (ISD) documenten vervalst, omdat de handel van gevaarlijke stoffen tussen het West-Afrikaanse land en Europa verboden is. Onder de dossiernaam 'Craddle' is jarenlang politie-onderzoek gedaan. Voor de rechtszaak is drie dagen uitgetrokken.



De olietanker Chance voer eind 2009 met de vracht uit Angola naar de Rotterdamse haven. Begin 2010 werd de lading overgepompt naar zes binnenvaartschepen, omdat aan de wal geen plek was. In de rechtbankstukken staat dat die schepen Rotterdam en Goeree-Overflakkee, West-Brabant en Zeeland hebben aangedaan.



Waswater

Volgens de papieren van ISD bevatten de schepen slechts waswater. Dat is niet waar, zegt justitie. Voorafgaand aan de zitting wil die niet precies zeggen hoe ernstig de mate van verontreiniging van de lading wel was, behalve dat het om productiewater van een olieplatform gaat, dit veel olie en chemicaliën bevatte en het chloridegehalte twee keer zo hoog was als zeewater.



De zaak vertoont gelijkenis met de Probo Koala-zaak uit 2006, waarbij handelshuis Trafigura een vracht waswater aanbood bij een Amsterdamse afvalverwerker. Dat bleek ook veel zwaarder verontreinigd dan de papieren zeiden. De verwerker toen, waarna de lading in Afrika werd gedumpt.



Justitie probeert al jaren een vinger te krijgen achter afvalzwendel. Vanwege de onderzichtheid van de grondstoffenhandel is dat moeilijk.



Ondergeschikte

De twee mensen die vandaag voor het hekje staan zijn een 48-jarige directeur uit Krimpen aan den IJssel en een 57-jarige medewerker uit Oud-Beijerland. Volgens diens advocaat Klaartje Freeke is deze medewerker 'de minst belangrijke persoon in deze zaak'. ,,Een ondergeschikte die de papieren invulde.''



International Slop Disposal opereert tegenwoordig onder de naam Nature Group. Dit bedrijf kon gisteren niet reageren.