Vuurwapen en drugs aangetroffen bij inval in Rotterdams eetcafé

Filmmakers brengen ode aan Maasstad als voorschot op Rotterdam, I Love You

18:48 Drie Rotterdamse regisseurs hebben op verzoek van De Wereld Draait Door een voorschot genomen op Rotterdam I Love You, de internationale speelfilm die komend jaar in de Maasstad wordt opgenomen. Het resultaat was gisteravond in het tv-programma van Matthijs van Nieuwkerk te zien.