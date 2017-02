Vuurwerkslachtoffer is nu zelf vuurwerkhandelaar

'Kan ik nog wel automonteur worden', vroeg Mikey toen hij in 2011 ontwaakte uit zijn narcose. In een interview in deze krant vertelde de tiener dat iemand vanuit de struiken een bom naar hem had gegooid. Met zeer ernstig letsel tot gevolg. Hij liet zich echter niet klein krijgen. Met een prothese hoopte hij zijn leven weer op de rails krijgen.

Gisteren bleek dat dat nog niet helemaal is gelukt. Nadat de politie de vuurwerkbommen vorig jaar november in zijn slaapkamer had aangetroffen, zat hij 71 dagen in voorlopige hechtenis. Dat is ongeveer gelijk aan de straf die het Openbaar Ministerie (OM) gisteren tegen hem eiste. De aanklager wil daarnaast dat de Nieuwerkerker een werkstraf van 120 uur uitvoert.

Geldnood

G. maakte volgens het OM deel uit van een professionele organisatie die de illegale vuurwerkmarkt in Rotterdam en Gouda bediende. Ze handelden in shells, nitraten en butterfly crackers, die soms bij kinderen van 13 jaar terechtkwamen. ,,Ze speelden met de levens van anderen'', concludeerde de officier van justitie.

G. speelde in vergelijking met zijn drie medeverdachten een bescheiden rol. Hij verborg het levensgevaarlijke vuurwerk op zijn slaapkamer en bezorgde een paar pakjes bij klanten in Rotterdam. Twee jongemannen die van de weg werden gehaald met ruim 31.000 nitraten in de laadruimte van hun bestelbusje hoorden 5 maanden tegen zich eisen.