VVD: Onderzoek faillissement World Expo 2015

Manchester wil World Expo 2025

De Engelse stad Manchester heeft zich gemeld om de World Expo van 2025 te houden. Dat heeft de BBC woensdagavond gemeld. Daarmee is de Britse industriestad de allereerste kandidaat voor het vijfjaarlijkse mega-evenement, dat in 2020 in Dubai is.



Rotterdam had lange tijd vergelijkbare plannen voor 2025, maar minister Henk Kamp van Economische Zaken zette daar een streep doorheen. Volgens de VVD-bewindsman zou het project te veel kosten en ook te veel risico's met zich meebrengen.



Initatiefnemer Leendert Bikker liet na de afwijzing door Kamp weten te hopen op een nieuw kabinet. De vraag is nu of daar straks nog voldoende tijd voor is. Na de aanmelding van de eerste kandidaat krijgt de concurrentie nog zes maanden om te volgen. In 2020 is de World Expo in Dubai.