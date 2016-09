VVD wil snel meer nieuwe scholen in Rotterdam

De Rotterdamse VVD wil dat er meer wordt gedaan om verouderde scholen op tijd te vernieuwen. Deze krant berichtte eerder dat tientallen scholen mopperend in de rij staan voor renovatie of nieuwbouw. Een kwart van de 600 schoolgebouwen is óp en de gemeente is verantwoordelijk voor een oplossing. De gemeenteraad heeft bijna een half miljard vrijgemaakt om er voor te zorgen dat kinderen les krijgen in betere gebouwen, maar het duurt lang voordat de bouwvakkers beginnen.



Verbazing

Het verbaast de VVD dat het proces rondom de grote vervangingsoperatie zo stroperig verloopt. "Is er een keer geld, wordt het niet uitgegeven. Op die 500 miljoen euro mag geen stoflaag komen. De Rotterdamse leerlingen hebben het nodig, klaar", zegt gemeenteraadslid Maarten van de Donk.



In een poging draagvlak te creëren heeft wethouder Hugo de Jonge aan schoolbesturen gevraagd gezamenlijk te bepalen welke scholen eerst moeten worden aangepakt. Dit overleg zou langer duren dan verwacht. Van de Donk: "Dit lijkt achteraf niet de manier om snel, goede schoolgebouwen uit de grond te stampen. Misschien moeten we meer naar ons toetrekken."