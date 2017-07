Waar komen die vliegende mieren ineens vandaan?

,,De mieren zijn met hun bruidsvlucht bezig: de toekomstige koninginnen en vruchtbare mannetjes vliegen uit om een nieuw volk te beginnen’’, vertelt de Rotterdamse stadsecoloog André de Baerdemaeker. ,,Dat doen ze bij drukkend weer, zoals nu.’’ Hij schudt zelf net de mieren uit zijn haar. ,,Ik was pal naast een nest gaan zitten. Ik had het niet door tot ik helemaal onder de mieren zat.’’

De mieren krijgen voor de bruidsvlucht tijdelijk vleugeltjes. ,,Het zijn echte brokkenpiloten. Het is alsof je zonder enige vliegles de stuurknuppel moet bedienen. Daarom zie je mieren overal neerstorten, in je haar of in je drankje. En vogels vinden ze een lekker hapje. Het is een ware massaslachting.’’