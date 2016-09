Waarschuwingsschot bij aanhouding Vlaardingen

Agenten waren afgekomen op een melding dat drie mannen probeerden in te breken bij een basisschool in de Van Boisotstraat in Vlaardingen. Twee mannen zouden op het dak hebben gestaan en de derde op de uitkijk.



De politiemensen vuurden een waarschuwingsschot af omdat de verdachten weigerden te luisteren naar bevelen. De man die op de uitkijk stond, werd meteen aangehouden. Even later werd een tweede man aangehouden met behulp van een politiehelikopter, die was al aanwezig vanwege de zoektocht naar de daders van een overval op een 93-jarige man een paar straten verderop.