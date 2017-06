Waarschuwingsschot politie bij onderzoek busje

video Grote brand bij afvalverwerker Van Gansewinkel

1:32 Bij afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel in Rotterdam heeft zondag een grote brand gewoed. Die ontstond omstreeks 19.00 uur in een berg afval van 40 bij 20 meter, overwegend huisraad dat eerder als grofvuil is opgehaald. Dat meldde de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hoe de brand bij het bedrijf aan de Ophemertstraat was ontstaan, is nog niet bekend.