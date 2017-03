Wandelpaden opgeknapt: rondje Kralingse Plas een stukje langer

De werkzaamheden beginnen deze week bij de westelijke ingang van het park, rondom het klimfort en het peuterbad. Omdat dit gebied is aangewezen als evenemententerrein, maakt de gemeente de paden direct een stuk breder. Tegelijkertijd werken de stratenmakers in de noordelijke punt bij de homo-ontmoetingsplaats. Midden in de zomer zijn de paden in het bosrijke noordelijke deel - waar de vlonder over het water ligt - aan de beurt. Ook de paden in het oosten - waar een pad direct langs het water loopt - worden dan opgeknapt. Het stuk rond de kinderboerderij en het naaktstrand volgt in september. De paden langs de zuidrand, de Kralingse Plaslaan, komen in oktober aan bod.