Wanhopige boer parkeert tractor voor het stadhuis van Rotterdam

Steenwijk, een van de laatste boeren van Rotterdam, ligt al jaren met de gemeente overhoop over de afkoopsom voor zijn melkveehouderij. Die moet wijken voor een natuurgebied dat dient als goedmakertje voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

De gemeente bood Steenwijk een vertrekpremie van drie miljoen euro, maar volgens de boer is zijn bedrijf aan de Bergschenhoekseweg bijna het dubbele waard. Als hij zijn onderneming in de huidige vorm elders in Nederland wil voortzetten, moeten er dus miljoenen bij.

De strijd die Steenwijk met de gemeente voert, heeft hem uitgeput. Onlangs liet hij zich vanwege psychische klachten opnemen bij de crisisdienst in Rotterdam, waar hij met behulp van antidepressiva een beetje tot rust kwam. Maar lekker boeren, onbezorgd bezig zijn met zijn beesten, is er nog steeds niet bij.

Sierlijke boog

Vanochtend liet hij zijn frustratie de vrije loop en crosste hij ongehinderd drie kwartier in zijn opvallende combinatie over de Coolsingel. Met een sierlijke boog spoot hij duizenden liters slootwater over de trambaan. Trambestuurders keken vreemd op bij de aanblik van een tractor op hun spoor.



Pas toen zijn giertank helemaal leeg was, parkeerde Steenwijk de tractor voor de trappen van het stadhuis. ,,Ik ben de hele situatie spúúgzat’’, zei hij bij het uitstappen. ,,Er moet nu echt iets gebeuren. Anders kom ik volgende keer wel met een tank vol mest.’’

(Het artikel gaat verder onder de video).

Steenwijk was op uitnodiging van wethouder Eerdmans (buitenruimte, Leefbaar) naar de binnenstad gereden. ,,Ik had liever gezien dat hij bij mij op bezoek was gekomen, maar omdat hij dat niet wilde, heb ik een stukje boerderij naar de Coolsingel meegenomen.’’

Het gesprek was openhartig en goed, stelde Steenwijk na afloop. ,,De wethouder gaat contact opnemen met staatssecretaris Van Dam van economische zaken om nog wat dingen uit te zoeken. De zaak is ingewikkeld en er moet nog het een en ander worden opgehelderd rond de fosfaatwet en grondgebondenheid. Hij is van goede wil, maar eerst zien, dan geloven. Want vooralsnog blijft het weer bij praten en is mijn onzekerheid nog niet weg. Gelukkig kan ik in het weekend een beetje bijkomen.’’

Rijk

Eerdmans heeft begrip voor Steenwijks situatie. ,,Dit is een schrijnend geval en daarom ik wil tot een snelle oplossing komen. Ik ben er van overtuigd dat dat gaat lukken.’’