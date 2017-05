'Wapenbeurs hoort niet in Rotterdam'

Komende dinsdag, woensdag en donderdag wordt in Ahoy de tweejaarlijkse International Training Education and Simulation Conference (ITEC) gehouden, een internationale beurs die vooral wordt bezocht door defensiespecialisten, landmachtlobbyisten en wapendeskundigen. Wapens zijn er niet aanwezig, wel militaire voertuigen. Ook worden de laatste snufjes op het gebied van training en simulatie gepresenteerd. ,,Het meest cynische is dat deze beurs georganiseerd wordt in de stad die zich wereldwijd wil profileren als de stad van Desiderius Roterodamus'', stelt Rein Heijne, bestuurslid van het Huis van Erasmus, die er een e-mail over stuurde naar burgemeester Ahmed Aboutaleb. ,,De gemeente Rotterdam zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen door er duidelijk op te wijzen dat een dergelijke beurs niet thuishoort in de stad van Erasmus. Vrede en geweldloosheid waren voor hem belangrijke idealen. Die zijn het nog steeds waard om uit te dragen en om na te streven.''

Demonstratie

Het Huis van Erasmus is niet de enige die bezwaren heeft tegen de ITEC. Eerder maakte de Fransiscaanse Vredeswacht al bekend volgende week een demonstratie te houden op het plein voor Ahoy. Drie dagen lang houden de christenen er een wake, met als doel de beurs in de toekomst uit Rotterdam te weren. Ook willen ze met bezoekers in gesprek om ze te informeren en waarschuwen voor het gevaar van wapens.



In het verleden hebben organisaties als Stop Wapenhandel en het Palestina Komitee en politieke partijen als GroenLinks, SP en Nida ook al geprotesteerd tegen de wapenbeurs, maar dat liep op niets uit. De beurs is legaal en er zijn geen wapen of munitie te koop. De Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid spreekt ook liever van een symposium dan van een beurs.



Rein Heijne verwacht niet dat de beurs volgende week geen doorgang zal vinden. ,,Maar we wilden met ons schrijven wel een speldenprik uitdelen aan de machtige wapenlobby.''