Warm welkom vluchteling in hartje stad

Het contrast met Hoogvliet is enorm. Toen daar in november een brief op de deurmat viel met de mededeling dat twaalf vluchtelingen met een verblijfstatus in de oude gemeentewerf zouden trekken, was er direct protest. Briesend stonden boze bewoners op een voorlichtingsbijeenkomst tegenover de wethouder, die uiteindelijk op advies van de politie in allerijl de zaal verliet.



In het Rotterdamse centrum kwamen een handvol bewoners af op de bijeenkomst. Een enkeling was bezorgd, zoals een oudere Rotterdammer die wilde weten of zijn dochter nog wel veilig over straat kon. "Maar niemand zo woedend als in Hoogvliet, en al helemaal niet zo massaal als in Hoogvliet.''

,,Een ambtenaar belde ons op'', vertelt Marco Stout, die zes jaar geleden het initiatief nam om de buurt samen te brengen. ,,We horen niets', zei de ambtenaar. 'Klopt dat wel? Is de informatiebrief van de gemeente aan de bewoners wel goed aangekomen?'''



Anders

Ja, die brief was netjes aangekomen in het Hoogkwartier, de wijk tussen de Mariniersweg en het Oostplein. ,,Er was eigenlijk geen reactie. Of dat is uit onverschilligheid, of uit medeleven? We durven het niet te zeggen. Afgelopen jaren zijn er wel veel jonge mensen komen wonen. Die zijn misschien anders ingesteld.''

Volledig scherm Esther Wienese (links), Haso Korajilicen Marco Sout, die de vluchtelingen helpen zich thuis te voelen. © Jan Kok Ook naar de open dag van het verbouwde onderkomen kwamen maar weinig buren. Wie wel een kijkje nam, zag dat elke man die hier tijdelijk woont in afwachting van zijn familie een eigen kamer heeft. Esther Wienese, lid van de Werkgroep Communicatie Hoogkwartier: ,,Ze hebben dus wat privacy. De voorzieningen zijn verder Spartaans. Een bed, en dat is het eigenlijk.''



Eind december kwamen de eerste statushouders naar het oude kantoor van de afdeling vastgoed van de gemeente aan de Bredestraat, op de hoek van de Mariniersweg. Een achterafstraatje op de grens van het Rotterdamse centrum, met een wasserette, garage, nachtopvang, kinderopvang, een huisarts en Koninkrijkszaal van de Jehova's getuigen. Twee maanden later is ook in Hoogvliet de verbouwing van de gemeentewerf begonnen.



Verlichting

En ja, er waren vragen van de buren in straat. Kon er extra verlichting komen, of camera's misschien? Twee maanden later zijn alle 33 kamers gevuld. Wienese: ,,Iemand uit onze werkgroep die tegenover het pand woont, zegt: 'Ik merk er helemaal niets van'.''



De reacties zijn vooral warm, zo vertelt ook Haso Korajlic die met Miranda Pieterse - beiden van WMO Radar - de 33 bewoners helpen bij het vinden van werk, het leren van Nederlands en het integreren in de samenleving. Direct in de eerste week werden er oliebollen gebracht, kleren en meubels. Er is gekookt voor de mannen en de Kunstuitleen, de overbuurvrouw aan de Goudsesingel, zorgde voor kunst aan de muur. Korajlic, die zelf uit Bosnië naar Nederland vluchtte, is blij met het warme welkom. Het helpt de bewoners zich thuis te voelen.

Ondertussen zit de Werkgroep Communicatie Hoogkwartier, de club van bewoners en ondernemers, ook niet stil. Bij het eerste nieuws over de komst van de vluchtelingen borrelde direct het idee op hen een warm welkom te bieden. Esther Wienese: ,,We zijn er om de samenhang in de wijk te bevorderen. Dit hoort erbij.''



Voorstellen

'Onbekend maakt onbemind' was de gedachte. Wienese: ,,Daarom willen we deze nieuwe Rotterdammers, want dat zijn ze, een gezicht geven. Zij hadden een goed leven waar ze woonden, met werk, met familie. Door ze voor te stellen, wilden we ze minder 'eng' maken. Terugkijkend bleek dat eigenlijk niet echt nodig.''