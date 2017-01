Wasbeertje dat in container uit New York opdook vernoemd naar Trump

Bij Stichting Aap, waar het dier in quarantaine zit, merken ze dat deze Trump niet zo dol is op aandacht als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Het mannetje verschuilt zich in zijn hok en laat zich zelfs met brokjes eten niet zomaar uit de tent lokken. ,,In een nieuwe omgeving laten ze zich niet zo snel zien. Het kan dagen duren voor hij eruit kruipt,” weet dierverzorger Gijs Vereenooghe. Het ligt in elk geval niet aan de lunch. ,,Wasbeertjes zijn alleseters. Ze eten uit vuilnisbakken, keukenkasten, alles dat ze kunnen vinden.” Vereenooghe die de verstekeling naar zijn tijdelijke verblijf bracht, vindt wasbeertjes interessante dieren. ,,Als dierenverzorger zijn het fantastische dieren, want ze kunnen best veel. Ze hebben vingertjes die zelfs een stroeve koektrommel kunnen openmaken, maar Amerikanen zijn er niet zo dol op. Daar is het echt een plaag.”''

Container

De wasbeer werd maandag door medewerkers van een logistiek bedrijf uit Pernis ontdekt in een container. Het dier verstopte zich daarna in het chassis van de oplegger, waar hij door medewerkers van de Dierenambulance werd gevangen.



De komende negen weken verblijft Trump bij de stichting Aap in Almere. Na de quarantaineperiode, waar wordt onderzocht of hij een virus of ziekte onder de leden heeft, verhuist het dier naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Trump wordt niet teruggeplaatst in het wild vanwege regelgeving, maar ook omdat dat praktische bezwaren oplevert. ,,Dit dier is bijvoorbeeld naar bewoond gebied getrokken en zal dat waarschijnlijk weer doen als hij wordt uitgezet. Zoals nu ook is gebleken kan dat voor zo'n dier zeer onprettige ervaringen opleveren'', schrijft de Stichting Aap op Facebook.