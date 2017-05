'Wat een pokkeneind naar de zee'

Vol of niet vol, de bus vertrekt op tijd. Met amper de helft van de plaatsen bezet, verlaat het voertuig het station. Voordeel is dat niemand hoeft te staan, en dat blijft ook zo. Lijn 711 is een snelbus en stopt niet onderweg.



Het is even wennen voor de ingevlogen buschauffeur, die zelden in de 'Hoek' lijkt te komen. Hij slaat per ongeluk de tijdelijk halte aan de Oude Langeweg over en scheurt door naar de vandaag eigenlijk gesloten verklaarde haltes Hoek van Holland Strandweg en Hoek van Holland Strand. Een gelukje voor de reizigers, die zo een voettocht van anderhalve kilometer bespaart blijven. Binnen een half uur na vertrek staan de tenen in het zand.



Later op de dag hebben andere reizigers minder geluk. Ze treffen overvolle bussen, moeten dus staan én vervolgens de anderhalve kilometer lopen.



Een deftig groepje zestigers staat te mopperen in de duinen. Ze vinden het maar niks, zo ver lopen op hun jaarlijkse dagje uit. ,,Wat een pokkeneind!'' Een vriendin: ,,Rijdt er dan geen trein meer?''



RET-baas Pedro Peters beleefde spannende momenten na 'intensieve voorbereidingen'. Hij noemt het een 'megaklus nu er geen treinen meer rijden'. In de avonduren spreekt hij al van een succes. ,,De sfeer in de zestig extra ingezette bussen was geweldig. Ik ben trots.''