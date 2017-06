Wat mot dat in mijn buxus?

De glyphodes perspectalis is sinds dit voorjaar een ware plaag in Rotterdam en omgeving. Kaalgevreten hagen zijn het ergste resultaat.



Met hart en ziel verzorgt Kees van der Torre de buxusplanten die zijn voor- en achtertuin aan de Smetanalaan in Schiedam sieren. ,,Ik heb een heel partijtje staan'', zegt hij. ,,Zes voor en zes achter.'' Hij heeft ze vooral in bolvorm, sommigen met een doorsnee van bijna een meter. Die staan er al lang, want het duurt járen voor de langzaam groeiende plant zo'n omvang bereikt. Van der Torre geniet volop van zijn tuin. ,,De buxussen groeien zo mooi in elkaar over. Ik vind het een prachtig gezicht.''



Tot een week of twee geleden. ,,Toen zag ik ineens kleine spinnenwebjes in de buxussen'', vertelt hij. En hij vond ook een paar rupsen, groen met zwarte stippen. De buxusrups is gearriveerd in Schiedam-Noord, vermoedde hij. ,,Mijn zoon in Vlaardingen had er vorig jaar ook last van.''