Watermist als redder bij brand

Leo de Jonge, specialist brandpreventie, schoof verleden jaar meerdere keren aan bij keukentafelgesprekken van de gemeente met oudere Rotterdammers. Uitgebreid werd besproken welke zorg iemand nodig had. Het onderwerp brandveiligheid stond niet op de agenda.



,,Waarom krijgt iemand wel een een verhoogd toilet, maar geen brandmelders'', zegt Leo de Jonge, specialist brandpreventie van de Rotterdamse brandweer. Hij schrok soms van wat hij zag, bijvoorbeeld bij een oudere met beginnende dementie die op gas kookte. ,,Kies dan voor inductie. Dat is veiliger.''



In opdracht van de brandweer en de gemeente werd gisteren een mobiel mistapparaat getest in een kamer van een oud verpleeghuis van zorginstelling Laurens. Deze Q Fog zou door een nevel van water zorgen dat een oudere bewoner, maar ook iemand die gehandicapt is of snel in de war raakt, meer tijd heeft om te vluchten.



Voorspellen

Het apparaat bleek een brandje op de bank te kunnen blussen. Ook kan het de brandweer of bijvoorbeeld buren alarmeren. Uit metingen moet blijken of door de watermist ook de hitte en het gevaar van de rook minder werd. Zo ja, dan zou dit apparaat een optie zijn voor tientallen Rotterdammers die zichzelf niet goed kunnen redden. Volgens ervaringen in Scandinavië is brandgevaar goed te voorspellen, bijvoorbeeld bij kettingrokers.



Het apparaat kost 5000 euro, kan verplaatst worden en heeft een tank met 130 liter. Aansluiten op de waterleiding is dus niet nodig. Budget is er echter nog niet voor. De brandweer hoopt dat maatregelen uit het potje zorggeld betaald kunnen worden, net als de rollator of scootmobiel. Maar zover is het nog niet.