'We doen ons best om de vuurwerktraditie te behouden'

,,Je ziet meteen al dat het netjes is'', zegt inspecteur Ricardo Mühlenbruch met een blik op de dozen 'testosteron' en 'intimidator' in tuincentrum Meijer in Rotterdam-IJsselmonde. Wie vuurwerk wil verkopen moet aan strenge eisen voldoen: het vuurwerk moet in een bunker liggen, er moet een sprinklerinstallatie zijn en zo is er nog een reeks eisen.



In de regio hebben 91 winkeliers een vergunning voor vuurwerkverkoop. Een groot aantal van die verkooppunten krijgt bezoek in de drie dagen dat vuurwerk verkocht mag worden. ,,We controleren bijna alle verkooppunten'', zegt Wilco Lindenberg van de DCMR. ,,Alleen als een ondernemer het jaren achter elkaar goed doet, willen we wel eens een jaartje overslaan.''



,,Regels zijn nou eenmaal regels'', zegt Henk Ketting van de Primera in het centrum van Barendrecht als de inspecteurs klaar zijn. Hij vindt het prima dat hij gecontroleerd wordt. Wat hij van illegaal vuurwerk vindt? ,,Net nog had ik twee klanten, een moeder en een zoon. Zegt die zoon: nee rotjes hoeven we niet te kopen want ik heb nog vlinders en cobra's. Dat is toch niet te geloven?''



Traditie

De handel in illegaal vuurwerk moet nog strenger worden aangepakt, vindt Herman Meijer van het tuincentrum. ,,We doen met zijn allen ons best om de vuurwerktraditie te behouden. Illegaal vuurwerk helpt daar niet bij.'' Hij kan vuurwerkbrillen verstrekken, aansteeklonten uitdelen, voorlichting geven en mensen waarschuwen die te veel vuurwerk ineens willen vervoeren, tegen illegaal vuurwerk doet hij niets.



De inspecteurs van de DCMR kunnen ook niets doen. ,,Voor het opsporen van illegaal vuurwerk hebben we de politie'', zegt inspecteur John Riezebos. De politie heeft de afgelopen weken spectaculaire vangsten gedaan. Deze week nog vonden agenten van het vuurwerkteam 2.600 kilo illegaal vuurwerk in Hoogvliet en Wezep. In het Westland werd woensdag 800 kilo aangetroffen en een paar weken geleden vonden agenten in een busje in Rotterdam Zuid 1.100 kilo. ,,Levensgevaarlijk voor mensen die het hebben én voor hun omgeving'', zegt een politiewoordvoerder. ,,Daarom zitten we er ook achteraan.''