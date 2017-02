'We willen de marathon nog meer smoel geven'

Het evenement dat in het weekeinde van 8 en 9 april wordt gehouden, verheugt zich al jaren in een sterk groeiende populariteit. De 15.000 startnummers voor de marathon zijn opnieuw sneller uitverkocht dan bij voorgaande edities. Een week geleden was het maximum al bereikt. De organisatie heeft een wachtlijst voor lopers die zich daarna nog hebben ingeschreven voor de ruim 42 kilometer op zondag 9 april. ,,Daar staan er al honderden op'', aldus Kadiks. ,,De lijst groeit nog. Op 27 februari laten we deze inschrijvers weten of ze alsnog mee kunnen doen.''



Eerder maakte de organisatie al bekend dat alle startnummers voor de kwart marathon en de Business Runs in recordtempo zijn vergeven. Alleen de NN Kids Runs (1 en 2,5 kilometer) en de AD City Run Rotterdam (4,2 kilometer) - beide op zaterdag - zijn nog niet vol. ,,Ik verwacht dat we weer meer dan 40.000 deelnemers hebben. Het aantal komt iets hoger uit dan vorig jaar omdat er meer bedrijventeams meedoen.''



Video's

Kadiks zegt niet verbaasd te zijn dat de marathon in Rotterdam steeds meer lopers trekt. Dat heeft volgens hem meer redenen dan alleen een snel parcours, strakke organisatie en het traditionele, velen kippenvel bezorgende You'll never walk alone van Lee Towers bij de start. ,,We maken er een 'belevenement' van. Om de kilometer staat er straks een bandje. Vorig jaar hadden we voor het eerst een groot scherm met videoboodschappen van familie en vrienden van deelnemers.''



Kadiks: ,,Het aantal boodschappen stijgt zo snel dat we nu in samenwerking met hoofdsponsor NN vier van die schermen neerzetten op het laatste deel van de marathon, om dit jaar nog meer persoonlijke video's te kunnen vertonen. Het is een voorbeeld van hoe we de beleving van de marathon steeds verder vergroten. We willen het evenement nog meer smoel geven.''



De organisatie maakt daarbij gebruik van de massale publieke belangstelling die de marathon letterlijke en figuurlijk van zoveel kleur voorziet. ,,De interactie tussen publiek en deelnemers maakt Rotterdam zo mooi. Op de startnummers staan de namen van de deelnemers, zodat iedereen wordt aangemoedigd. En dankzij het openbaar vervoer in combinatie met live-tracking op alle afstanden in onze app kan iedereen op meerdere plekken zijn eigen loper of alle lopers aanmoedigen. Voeg daaraan toe live televisie- en radio-uitzendingen, daarmee is de marathon in Rotterdam steeds meer een iconisch evenement.''