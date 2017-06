'We zijn continu alert'

Natuurlijk stonden ze gisteren op het Schouwburgplein om te protesteren tegen de mishandeling van een lesbisch stel, vorige week dinsdag. Een 18-jarige vrouw, die hand in hand liep met haar vriendin, werd geslagen, geschopt en in een nekklem genomen. De geweldsuitbarsting lijkt het werk van twee 14- en 15-jarige meiden, die zich inmiddels bij de politie hebben gemeld. Omdat zij deel uitmaakten van een groepje, worden er mogelijk nog meer aanhoudingen verricht.



Anysha (24) is een van de initiatiefnemers van de protestbijeenkomst. Toen een lesbische vriendin graag 'iets' wilde doen na de mishandeling in het Rotterdamse centrum, schakelde zij Gert-Jan Verboom van The Hang-Out010 in, een ontmoetingscentrum voor jonge homo's. Verboom organiseerde in een mum van tijd een demonstratie die ondanks het slechte weer bijna tweehonderd mensen trok.



Zelf hebben Anysha en Nazrina (26) nooit met antihomogeweld te maken gehad. Wel krijgen ze bijna dagelijks nare opmerkingen naar hun hoofd, en afkeurende en intimiderende blikken van voorbijgangers.



Ook gebeurd: een jongen die Anysha's vrije hand vastpakte toen zij met haar vriendin hand in hand liep. ,,Ik probeer dat soort dingen van me af te laten glijden, maar Nazrina wordt vaak boos. Daarom lopen we alleen hand in hand als dat veilig kan. We denken daar altijd over na.''



Risicoanalyse

En daar hebben de twee Rotterdamse vrouwen helemaal geen zin meer in. Dat ze anno 2017 in Nederland eerst een 'risicoanalyse' moeten maken voordat ze elkaars hand pakken, is toch te gek voor woorden?



,,We scannen altijd eerst de omgeving. Daar hebben we een zesde zintuig voor ontwikkeld. Maar wij moeten elkaar toch ook op straat kunnen zoenen, net als heterostellen? We gaan heus niet staan lebberen, maar een zoentje moet toch kunnen? Dat doen we alleen als we zeker weten dat het kan. Maar eerlijk gezegd voelen we ons nooit helemaal veilig.''

Zoenen

Nazrina kent nog een incident: zit ze met Anysha in een park, komt er een jongen bij haar staan die vraagt of de vriendinnen even met elkaar willen zoenen. Vond hij leuk om te zien. Of een man die 'hééé lesbi's' roept als ze met z'n tweeën op Rotterdam CS staan. ,,Daarom lopen we nu zo min mogelijk hand in hand. Ik wil een leuke dag, die mag niet verpest worden door anderen.''



Omdat de verdachten zo jong zijn, vindt Nazrina dat de oplossing in het onderwijs moet worden gezocht. Kinderen zou al op jonge leeftijd moeten worden bijgebracht dat iedereen zijn eigen partner mag kiezen. Natuurlijk heeft het ook met opvoeding te maken, weet Nazrina, maar dat gebeurt achter de voordeur en, daar heb je weinig invloed op. ,,Maar alle kinderen moeten naar school. Die kun je daar dus allemaal bereiken.''



Geschrokken

Ook de Rotterdamse Talitha Nöllen (28) is voortdurend op haar qui vive. Ze is geschrokken van de mishandeling op het Schouwburgplein. ,,Dat is een openbare plek, waar ik ook kom met mijn vrouw. Ik dacht dat het goed ging met de tolerantie.''



Nöllen trouwde drie jaar geleden met haar vriendin. In hun straat in de wijk Delfshaven lopen ze hand in hand, daar is het stel bekend, maar elders in de buurt doen ze dat niet. ,,We zijn niet zozeer bang voor geweld, maar hebben geen zin in negatieve opmerkingen. 'Gewone' seksistische opmerkingen glijden van ons af. Als er weer eens iemand roept 'daar moet een piemel in', maken we ons niet druk. Maar we zijn wel continu alert. Het wordt vervelend als iemand je achterna loopt en intimiderende opmerkingen blijft maken.''



In drukke winkelgebieden lopen Nöllen en haar vrouw wel vaak hand in hand. ,,In de Koopgoot, de Witte de Withstraat of de Lijnbaan doen wij het gewoon. Daar zijn zoveel mensen op de been, dan overkomt ons niets. Maar we zouden het ook op andere plekken doen als we ons veiliger zouden voelen.''

Playmobil

De Rotterdamse stylist Fred van Leer woont vlakbij de plek waar de mishandeling plaatsvond. Vanaf Ibiza laat hij weten geschokt te zijn. ,,Dit is heel heftig. Het heeft met opvoeding te maken. Een van de daders is een jongetje van ongeveer 12 jaar. Wat doet zo'n kind 's avonds in het centrum? Toen ik zo oud was, speelde ik met Playmobil. Ik weet de afkomst van de daders niet, maar dat maakt ook niet uit.''



Zelf is Van Leer nooit slachtoffer geweest van antihomogeweld. ,,Maar ik ben vroeger vaak genoeg uitgescholden. 'Hé, kankerflikker!', riepen ze dan. Nu heb ik daar geen last meer van. Vanwege mijn bekendheid dwing ik toch enig respect af. Maar de onverdraagzaamheid wordt steeds erger. Niet alleen in Rotterdam, ook in Amsterdam en andere steden. De emancipatie is ver te zoeken. Vroeger liep Nederland voorop als het ging om homotolerantie. Dat is allang niet meer zo. Het is jammer dat je je affectie niet meer kunt tonen in het openbaar.''