'We zijn hier in de klas, niet op straat'

Die naam moet eraf. Onmiddellijk. Het is januari 2012 en Selma Klinkhamer is zojuist aangetreden als directeur van vmbo De Wielslag. Als ze haar leerlingenraad vanwege de aanstaande verhuizing vraagt of de nieuwe school een andere naam moet krijgen, blijkt dat niemand tevreden is met de huidige. De leerlingen schamen zich voor de toevoeging vmbo, en 'De Wielslag'; dat klinkt toch als een basisschool?



Klinkhamer schrijft een prijsvraag uit voor een nieuwe naam. Er wordt één voorwaarde gesteld: de leerlingen willen heel graag dat het chique woord 'college' in de naam wordt opgenomen. Dus als de nieuwe school aan de Slaghekstraat in 2013 wordt geopend, staat er Rotterdams Vakcollege De Hef op de gevel. Kinderen kiezen De Hef omdat ze de voormalige spoorbrug als een stoer icoon van de stad zien. Klinkhamer ziet het ook als symbool van verbinding. De brug koppelt Noord en Zuid aan elkaar, de school vormt een verbinding met het bedrijfsleven, de omgeving en de ouders van de leerlingen.



Als Klinkhamer begint, heeft De Wielslag een slecht imago. Ze ziet alle vooroordelen bevestigd die over het vmbo bestaan. Leerlingen en docenten voelen zich onveilig op de school aan de Hillevliet. Kinderen gedragen zich onbeschoft, komen en gaan wanneer ze willen, of blijven tijdens de les gewoon in de aula zitten. Er is veel uitval en een hoog ziekteverzuim onder docenten. Leerlingen die op straat de grootste mond hebben, proberen ook in het klaslokaal de baas te spelen. De straatcultuur stroomt via de voordeur naar binnen.



Dat gevaar is er nog steeds als de school, met 530 leerlingen en vijftig nationaliteiten, verhuist. Hij staat op het snijpunt van drie achterstandswijken: Hillesluis, Bloemhof en de Afrikaanderwijk. De werkloosheid is hoog, veel mensen kampen met schulden en kinderen krijgen vaak op jonge leeftijd al te maken met criminaliteit. Een leerling die op straat bedreigd is, vormt geen uitzondering.

Logo Volledig scherm Klinkhamer: ,,Er zit vaak veel pijn in deze leerlingen.’’ © Marco De Swart

Keurige school

Quote Bij een klassieke aanpak staat een leerling meteen met 3-0 achter Selma Klinkhamer Klinkhamer heeft niet meteen een oplossing voor de problemen die ze op haar school tegenkomt. Ze weet niets van straatcultuur, de leefwereld van de kinderen en hun ouders. Ze komt van een keurige school in Nieuwerkerk aan den IJssel, waar kinderen als vanzelfsprekend begrijpen hoe ze zich moeten gedragen. Dat is op Zuid wel anders. Veel kinderen krijgen van huis uit niets mee over schoolcultuur en hebben vaak geen flauw idee hoe ze met klasgenoten en docenten moeten omgaan.



Socioloog en onderwijswetenschapper Ilias el Hadioui, schrijver van het boek Hoe de straat de school binnendringt, zet Klinkhamer op het goede spoor. Hij stelt een vierjarige aanpak voor, met zijn filosofie van de 'transformatieve school', die onderscheid maakt tussen de straat-, de thuis- en de schoolcultuur. Om bovenaan schoolladder te komen, moet je perfect Nederlands spreken. Straattaal is daarom uit den boze, waarschuwt El Hadioui. Als een of twee leerlingen straattaal spreken, is dat niet erg, maar als zeventien van 25 dat doen, heb je een probleem. Een docent die een goede les Nederlands wil geven, moet daarom volhoudend ABN spreken, is zijn dringende advies. Scholieren moeten snappen dat ze in de klas zijn, niet op straat.



El Hadioui ontwikkelt intensieve trainingen voor de docenten, waarin ze leren straatgedrag te herkennen en te begrijpen waarom jongeren zich zo gedragen. De Franse film Entre Les Murs, over een docent op een multiculturele school in Parijs, dient als lesmateriaal. Wat doet de leraar goed, wat doet hij verkeerd? De Rotterdamse docenten leren een belangrijke les: hou altijd de groepsdynamiek in de gaten. Zorg dat een onruststoker niet de rest van de klas meekrijgt, want dan verlies je het.

Tranen

Quote Zet opstandige kinderen niet in de klas te kijk, maar probeer op een andere manier met ze in contact te komen Selma Klinkhamer De klassieke onderwijsmethode - eenrichtingsverkeer, voorwaarden stellen aan de leerling en straffen bij ongewenst gedrag - gaat in de prullenbak. Toverwoorden zijn: respect, erkenning en verantwoordelijkheidsgevoel. ,,Bij een klassieke aanpak staat een leerling meteen met 3-0 achter'', legt Klinkhamer uit. ,,Als hij alleen maar gecorrigeerd wordt, voelt hij zich niet aangesproken of erkend.''



Hoe moet het dan wel? ,,Zet opstandige kinderen niet in de klas te kijk, maar probeer op een andere manier met ze in contact te komen. Niet veroordelen of uitsluiten, maar vragen stellen. Er zit vaak veel pijn in die leerlingen. Als ik er één uit een groep haal en op mijn kamer zet, zit er opeens een heel andere jongen. Dan komen de tranen.''



Terwijl de docenten worden getraind, spreekt Klinkhamer geregeld met de leerlingenraad. Elke klas levert een vertegenwoordiger, waardoor zijn voelsprieten tot in de lokalen reiken. De raad geeft de kinderen verantwoordelijkheid en laat ze in de directiekamer aanschuiven voor overleg, soms zelfs met broodjes en thee. Bij de feestelijke opening van de school knippen leerlingen het lint door, niet burgemeester Aboutaleb. Het contact met de leerlingen moest hoognodig verbeterd worden, zegt Klinkhamer. ,,Er was helemaal geen binding. Maar inmiddels zijn zij mijn beste adviseurs. Ze merken dat hun ideeën worden uitgevoerd.''

Zo organiseert Klinkhamer na de aanslagen in Brussel een spoedvergadering met de leerlingenraad om te vragen hoe de school met zo'n verschrikkelijke gebeurtenis moet omgaan. Het leidt tot met stoepkrijt geschreven steunbetuigingen op het schoolplein en een minuut stilte. ,,Maar die minuut stilte houden we ook na aanslagen in Aleppo of Istanboel. Je moet niet vergeten dat dat óók de wereld is van onze leerlingen. Vaak hebben ze daar familieleden wonen.''



Ook kerst was een bespreekpuntje in de leerlingenraad. Boom of geen boom in de centrale hal? Tachtig procent van de leerlingen viert geen Kerstmis. De leerlingenraad bedacht een 'all around the world-feest', waardoor alle kinderen een gezellige tijd hadden, mét kerstboom en lekker eten.



Schooldagen beginnen rustig op De Hef. Als ze om 08.30 uur binnenkomen, praten ze eerst een half uur met hun mentor. Klinkhamer: ,,De mentor vraagt of ze hun toets hebben voorbereid en hoe ze zich voelen. Zit je iets dwars, maak je je druk om iets uit het nieuws? Door de dialoog aan te gaan, leren leerlingen een mening te vormen. Pas daarna beginnen ze aan hun lessen.''

Straatmodus

De nieuwe aanpak werkt. Klinkhamer ziet dagelijks voorbeelden. Laatst was er een leerling die zijn opdrachten maar kinderachtig vond. Hij zat opzichtig te zuchten en te steunen. De jongen had duidelijk nergens zin in en hoopte dat hij klasgenoten zou meekrijgen in zijn gedrag. ,,De docent kwam toen naast hem zitten, op ooghoogte. Hij sprak de leerling niet aan, maar keek samen met hem naar zijn computerscherm. 'Laat maar eens zien of je deze opdracht begrijpt', daagde hij hem uit. Hij zette het werk centraal, niet het weigerachtige gedrag. Die jongen ging daarna weer aan de slag.'' Uit de straatmodus, in de schoolmodus, wil Klinkhamer maar zeggen.



Nog een voorbeeld: rond de jaarwisseling gooide een leerling tijdens de pauze een vuurwerkbommetje op het binnenplein: enorme klap, schade, heel gedoe. ,,Die ga je zeker van school trappen'', werd Klinkhamer gevraagd. Ze doet het niet. In plaats daarvan nodigt ze de jongen en zijn ouders uit voor een gesprek op school. Daarin zei ze aangifte te doen bij de politie, maar vraagt ze de leerling ook hoe hij denkt dit te herstellen. ,,Want wat was de winst van wegsturen? Die jongen zat in zijn examenjaar en zou waarschijnlijk afglijden als hij niet meer terug mocht komen. Hij kwam daarna zelf met het idee om in alle 28 klassen vuurwerkvoorlichting te geven. Vooral dat leerlingen uit oorlogsgebieden zich rot waren geschrokken, greep hem aan. Hij heeft keurig zijn diploma gehaald. Iedereen blij.''

Quote Docenten worstelen op andere scholen met dezelfde vragen Selma Klinkhamer Het aantal voortijdige schoolverlaters op De Hef daalt al jaren. De slagingspercentages liggen rond de 90 procent, met zelfs een keer een uitschieter naar 100. Ouders bezoeken massaal de mentorgesprekken, waarbij de kinderen hun plannen voor de komende tijd presenteren.



De onderwijsmethode, door slechts zes andere scholen in Nederland gebruikt, wekt belangstelling. In januari kwam onderwijsminister Jet Bussemaker nog kijken hoe het gaat op De Hef. Binnenkort gaan het Libanon Lyceum (havo-afdeling) in Kralingen en het Marnix Gymnasium in het Nieuwe Westen ook met de transformatieve methode aan de slag.



Klinkhamer is er van overtuigd dat de methode ook op de andere scholen aanslaat. ,,Docenten worstelen daar met dezelfde vragen: hoe ga ik met moeilijke leerlingen om, hoe kan ik ze veranderen?''